Exposition – 3 tisseuses de liens Clohars-Carnoët, 19 juin 2022, Clohars-Carnoët.

Exposition – 3 tisseuses de liens Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët

2022-06-19 – 2022-09-18 Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice

Clohars-Carnoët Finistère

Dentelles nomades par Caroline Mc Avoy, Françoise De Vito et Florence de Vries.

3 femmes unies par la passion de la dentelle réalisent des structures aériennes tout en légèreté dans le parc de Saint-Maurice.

Napperons oubliés sont reliés ensemble, se jouant des transparences, des pleins et des vides, des ombres et de la lumière.

Inédit à Saint-Maurice !

Dentelles nomades par Caroline Mc Avoy, Françoise De Vito et Florence de Vries.

3 femmes unies par la passion de la dentelle réalisent des structures aériennes tout en légèreté dans le parc de Saint-Maurice.

Napperons oubliés sont reliés ensemble, se jouant des transparences, des pleins et des vides, des ombres et de la lumière.

Inédit à Saint-Maurice !

Site abbatial de Saint-Maurice Lieu-dit Saint-Maurice Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-03-30 par