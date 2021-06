Goetzenbruck Goetzenbruck Goetzenbruck, Moselle EXPOSITION : 3 SIECLES D’HISTOIRE DE GOETZENBRUCK Goetzenbruck Goetzenbruck Catégories d’évènement: Goetzenbruck

Goetzenbruck Moselle Dans le cadre du tricentenaire de Goetzenbruck, une exposition retrace ces 300 ans d’histoire.

Le village est né en 1721 avec sa verrerie.

L’exposition présente des photos anciennes du 19ème et du 20ème siècle, ainsi que des oeuvres d’artistes de la friche Vergo, tout comme des pièces fabriquées dans cette ancienne usine. Possibilité d’acheter sur place : des boules de Noël éditées en série limitée, des ouvrages divers et des bougies du tricentenaire réalisées par l’ESAT La ruche.

