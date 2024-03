Exposition « 3 artistes, 3 regards » Espace Saint-Jacques Lambesc, samedi 1 juin 2024.

Exposition « 3 artistes, 3 regards » Espace Saint-Jacques Lambesc Bouches-du-Rhône

Lors de cette nouvelle exposition, trois artistes vous proposent de découvrir le regard qu’ils posent sur le monde qui les entoure.

Renée Marcinek, artiste plasticienne adepte de l’abstrait et du lâcher-prise, partage avec les visiteurs ses peintures et sculptures, magnifiées par la lumière de l’espace Saint-Jacques.

Christian Bruno, artiste auteur photographe, vous dévoile son univers poétique de l’exploration urbaine ainsi que ses portraits, réalisés au fil des rencontres faites ici ou ailleurs, essentiellement en noir et blanc.

Bruno Laisne, artiste, auteur, photographe, invite les visiteurs au voyage dans les ambiances qui sont à la source de son inspiration. La nature et la lumière constituent son terrain de prédilection.



Vous pouvez d’ores et déjà découvrir leur univers sur Instagram, sur les comptes christianbruno.photos, marcinek8171 et brunolaisne.



Vernissage le samedi 1er juin à 18h30.



Exposition organisée par les 3 artistes avec le soutien de la Ville de Lambesc .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-16

Espace Saint-Jacques 3 Avenue De Verdun

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@lambesc.fr

L’événement Exposition « 3 artistes, 3 regards » Lambesc a été mis à jour le 2024-03-21 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc