Exposition : 2ème salon de Printemps Espace Boris Vian, 22 avril 2023, Montluçon . Exposition : 2ème salon de Printemps 27 Rue des Faucheroux Espace Boris Vian Fonds d’Art Moderne et Contemporain Montluçon Allier Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux

2023-04-22 14:30:00 14:30:00 – 2023-05-08 18:30:00 18:30:00

Allier Couleur Indig’Eau, aquarelle en liberté +33 4 70 02 55 24 http://www.montlucon.com/ Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon

