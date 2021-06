Exposition « 25 Figures » Cluny, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cluny.

Exposition « 25 Figures » 2021-06-19 08:00:00 – 2021-09-19 19:00:00 Hôtel Dieu – Salle Saint Lazare 13 place de l’Hôpital

Cluny Saône-et-Loire

EUR 0 0 Cette exposition initialement proposée par L’Association des Amis du Musée d’Art et d’Archéologie de Cluny (AMAAC) à l’occasion de ses 25 ans d’existence en 2019, est de nouveau présentée au public grâce au partenariat avec l’association Julien Griffon 1625.

Cette exposition s’articule autour de 25 figures clunysoises ou non, ayant marqué Cluny au fil des siècles à un titre ou à un autre, s’inscrit dans ce cadre. On peut se demander pourquoi lui et pas elle ? La sélection, parmi tant de personnes ayant joué un rôle à l’abbaye ou la ville, a été difficile. L’AMAAC a cherché à couvrir les multiples facettes de Cluny, qu’elles soient historiques, artistiques, religieuses, municipales, voire régionales. Certains sont Clunysois de souche, d’autres le sont d’adoption. Certains sont toujours présents dans la mémoire des Clunysois, d’autres sont un peu oubliés. Au fil du temps, toutes et tous ont par leur action ou leur influence, laissé leur empreinte dans l’histoire de Cluny. L’AMAAC et l’association Julien Griffon 1625 vous proposent de les découvrir ou les redécouvrir.

bmarguery@free.fr https://amismuseecluny.wordpress.com/

