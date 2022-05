Exposition – 25 ans de DreamWorks Animation à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin Saint-Quentin, 25 juin 2022, Saint-Quentin.

Exposition – 25 ans de DreamWorks Animation à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-06-25 14:00:00 – 2023-01-08 18:00:00

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin

0 Plusieurs œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio (Shrek, Dragons, Madagascar) seront exposés. Le prestigieux studio DreamWorks Animation, fondé par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen fête ses 25 ans ! En collaboration avec le musée Art Ludique, l’exposition consacrée à l’ensemble de leurs films s’exporte hors les murs et s’arrête pour six mois à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin. Plus de 200 œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio, parmi lesquels Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar ou Les Trolls, accompagnés d’interviews exclusives des artistes ayant participé à leur création, seront exposés à la Galerie Saint-Jacques. Vous découvrirez, au fil de la visite, l’esprit d’impertinence qui caractérise certains grands chefs d’œuvre du studio, mais aussi les spécificités qui définissent sa personnalité. Composé de nombreux artistes cosmopolites, dont beaucoup d’artistes français, le studio DreamWorks a produit de nombreux films constituant un véritable tour du monde d’animation (Le Prince d’Egypte, Madagascar, Kung Fu Panda, Abominable, etc.). C’est également un studio d’animation dont le style artistique ne connait pas de limites et qui n’utilise ni recette, ni formule, préférant utiliser tous les styles possibles au service de l’histoire et de la narration. C’est pourquoi le studio a su réinterpréter des contes et légendes d’autrefois avec humour et poésie, mais aussi créer les contes de fées contemporains. Du 25 juin 2022 au 8 janvier 2023.

Plusieurs œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio (Shrek, Dragons, Madagascar) seront exposés. Le prestigieux studio DreamWorks Animation, fondé par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen fête ses 25 ans ! En collaboration avec le musée Art Ludique, l’exposition consacrée à l’ensemble de leurs films s’exporte hors les murs et s’arrête pour six mois à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin. Plus de 200 œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio, parmi lesquels Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar ou Les Trolls, accompagnés d’interviews exclusives des artistes ayant participé à leur création, seront exposés à la Galerie Saint-Jacques. Vous découvrirez, au fil de la visite, l’esprit d’impertinence qui caractérise certains grands chefs d’œuvre du studio, mais aussi les spécificités qui définissent sa personnalité. Composé de nombreux artistes cosmopolites, dont beaucoup d’artistes français, le studio DreamWorks a produit de nombreux films constituant un véritable tour du monde d’animation (Le Prince d’Egypte, Madagascar, Kung Fu Panda, Abominable, etc.). C’est également un studio d’animation dont le style artistique ne connait pas de limites et qui n’utilise ni recette, ni formule, préférant utiliser tous les styles possibles au service de l’histoire et de la narration. C’est pourquoi le studio a su réinterpréter des contes et légendes d’autrefois avec humour et poésie, mais aussi créer les contes de fées contemporains. Du 25 juin 2022 au 8 janvier 2023.

clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 74

Plusieurs œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio (Shrek, Dragons, Madagascar) seront exposés. Le prestigieux studio DreamWorks Animation, fondé par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen fête ses 25 ans ! En collaboration avec le musée Art Ludique, l’exposition consacrée à l’ensemble de leurs films s’exporte hors les murs et s’arrête pour six mois à la Galerie Saint-Jacques à Saint-Quentin. Plus de 200 œuvres, dessins originaux et peintures numériques issus des films iconiques du studio, parmi lesquels Shrek, Kung Fu Panda, Dragons, Madagascar ou Les Trolls, accompagnés d’interviews exclusives des artistes ayant participé à leur création, seront exposés à la Galerie Saint-Jacques. Vous découvrirez, au fil de la visite, l’esprit d’impertinence qui caractérise certains grands chefs d’œuvre du studio, mais aussi les spécificités qui définissent sa personnalité. Composé de nombreux artistes cosmopolites, dont beaucoup d’artistes français, le studio DreamWorks a produit de nombreux films constituant un véritable tour du monde d’animation (Le Prince d’Egypte, Madagascar, Kung Fu Panda, Abominable, etc.). C’est également un studio d’animation dont le style artistique ne connait pas de limites et qui n’utilise ni recette, ni formule, préférant utiliser tous les styles possibles au service de l’histoire et de la narration. C’est pourquoi le studio a su réinterpréter des contes et légendes d’autrefois avec humour et poésie, mais aussi créer les contes de fées contemporains. Du 25 juin 2022 au 8 janvier 2023.

Espace Saint-Jacques

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-05-12 par