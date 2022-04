Exposition “2+2=22 LeSalonReçoit” Musée denys puech, 14 mai 2022 11:30, Rodez.

Nuit des musées Exposition “2+2=22 LeSalonReçoit” Musée denys puech Samedi 14 mai, 11h30 Entrée libre

Vernissage de l’exposition

L’exposition 2+2=22 Lesalonreçoit 2+2=22 retrace l’ensemble des moments artistiques et des temps forts de ce lieu devenu iconique et incontournable à Toulouse depuis près de 30 ans. retrace, sous forme de rétrospective,

Orchestré par l’artiste commissaire Laurent Redoules, Lesalonreçoit, situé dans le quartier des Arènes, fait vibrer tous les 22 du mois la scène artistique occitane en invitant sans jugement de valeur ni préjugés, une personnalité du monde de l’art (artiste, auteur, musicien, danseur…) ou encore des collectifs d’artistes, des militants, des intellectuels et même un footballeur (Just Fontaine) à venir partager leurs préoccupations le temps d’une soirée.

Cette exposition donne à voir l’important geste de collecte mené depuis 1993 et invite le spectateur à vivre l’expérience du 22, par le biais de près de 80 heures d’archives filmées, de l’ensemble des cartons d’invitations et de l’importante collection des œuvres du Salonreçoit !

A côté des œuvres du sculpteur aveyronnais Denys Puech (1854-1942), célèbre pour ses portraits féminins empreints de mélancolie, le musée accueille une importante collection d’Art Contemporain. Le peintre orientaliste Maurice Bompard et le graveur Eugène Viala sont également mis à l’honneur.

Free entry Saturday 14 May, 11:30

Next to the works of the sculptor aveyronnais Denys Puech (1854-1942), celebrates for his(her) female portraits marked with melancholy, the museum receives an important collection of Contemporary Art. The Orientalist painter Maurice Bompard and the engraver Eugene Viala are also put in honour.

La exposición 2+2=22 Lesalonrecibe 2+2=22 describe el conjunto de los momentos artísticos y de los momentos más destacados de este lugar que se ha convertido en icónico e ineludible en Toulouse desde hace casi 30 años. describe, en forma de retrospectiva,

Orquestado por el artista Comisario Laurent Redoules, Lesalonrecibe, situado en el barrio de las Arenas, hace vibrar cada 22 del mes la escena artística occitana invitando sin juicio de valor ni prejuicios a una personalidad del mundo del arte (artista, autor, músico, bailarín…) o incluso colectivos de artistas, militantes, intelectuales e incluso un futbolista (Just Fontaine) que vienen a compartir sus preocupaciones durante una noche.

Esta exposición da a conocer el importante gesto de recogida llevado a cabo desde 1993 e invita al espectador a vivir la experiencia del 22, a través de cerca de 80 horas de archivos filmados, del conjunto de las invitaciones y de la importante colección de las obras del Salonrecibe!

Entrada libre Sábado 14 mayo, 11:30

Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez 12000 Rodez Occitanie