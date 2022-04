Exposition “2+2=22 LeSalonReçoit” Musée denys puech, 14 mai 2022, Rodez.

Exposition “2+2=22 LeSalonReçoit”

Musée denys puech, le samedi 14 mai à 11:30

L’exposition 2+2=22 Lesalonreçoit 2+2=22 retrace l’ensemble des moments artistiques et des temps forts de ce lieu devenu iconique et incontournable à Toulouse depuis près de 30 ans. retrace, sous forme de rétrospective, Orchestré par l’artiste commissaire Laurent Redoules, Lesalonreçoit, situé dans le quartier des Arènes, fait vibrer tous les 22 du mois la scène artistique occitane en invitant sans jugement de valeur ni préjugés, une personnalité du monde de l’art (artiste, auteur, musicien, danseur…) ou encore des collectifs d’artistes, des militants, des intellectuels et même un footballeur (Just Fontaine) à venir partager leurs préoccupations le temps d’une soirée. Cette exposition donne à voir l’important geste de collecte mené depuis 1993 et invite le spectateur à vivre l’expérience du 22, par le biais de près de 80 heures d’archives filmées, de l’ensemble des cartons d’invitations et de l’importante collection des œuvres du Salonreçoit !

Entrée libre

Vernissage de l’exposition

Musée denys puech Place Georges Clemenceau, 12000 Rodez Rodez Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T11:30:00 2022-05-14T13:30:00