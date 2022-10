Exposition : 21ème Biennale internationale « Petit Format de Papier » Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

2022-10-09 – 2022-10-09 Charleville-Mézières Ardennes 31, place Ducale Musée de l’Ardenne Charleville-Mézières Pour la première fois, la Biennale internationale « Petit Format de Papier » organisée par le musée du Petit Format de Fismes (Belgique) s’invite en France, à Charleville-Mézières.Venez découvrir au musée de l’Ardenne les travaux de 109 artistes présentant leur regard sur le monde à travers des oeuvres uniques ne dépassant pas le format DIN A4.Un catalogue présentant une mise en contexte du projet ainsi que les reproductions des oeuvres exposées à Charleville-Mézières et au musée du Petit Format sera proposé à la vente. +33 3 24 32 44 60 Charleville-Mézières

