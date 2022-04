Exposition 2022 « Biodiversité…tous liés » Cuisery, 9 avril 2022, Cuisery.

Exposition 2022 « Biodiversité…tous liés » centre Eden 126 rue de l’eglise Cuisery

2022-04-09 – 2022-09-30 centre Eden 126 rue de l’eglise

Cuisery Saône-et-Loire Cuisery

0 0 EUR Elle sert à quoi la biodiversité ? Est-ce que j’en ai besoin ? Mais d’ailleurs, c’est quoi la biodiversité ?

Pour en apprendre plus sur la nature autour de nous, venez découvrir l’exposition dans le parc du Centre Eden et suivez la cavale du moustique qui plaide son innocence et son utilité !

eden71@saoneetloire71.fr +33 3 85 27 08 00 http://www.centre-eden71.fr/

