Exposition, 26 août 2022, .

Exposition

2022-08-26 – 2022-09-24

EUR 0 Exposition – Gérald SVOBODA : Photographie et Sculpture. Les mains dans la terre depuis 1977 et derrière un appareil photo depuis 1973. Installé à Sermoyer depuis 2003, à plein temps dans un atelier terre et un studio photo professionnel. Attiré avant tout par l’humain et plus particulièrement le féminin, j’essaie d’exprimer ce que je ressens en portraits de femmes aussi bien en photos qu’en sculptures céramiques.

