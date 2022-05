Exposition, 22 août 2022, .

Exposition

2022-08-22 – 2022-09-10

EUR Danielle, dans sa charmante ferme bressane à Mervans, s’est lancée, au moment de sa retraite, dans l’apprentissage de la poterie. Depuis, elle a appris à maîtriser l’art de créer et donner vie à des objets, des personnages, des scènes de la vie quotidienne ou fantastiques, en ne partant que d’un simple morceau d’argile. Elle connaît aussi l’art de l’émail et des patines qui permettent de colorer et finir les pièces. Venez découvrir ses créations très éclectiques. Vernissage le 22/08 à 18h.

