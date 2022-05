Exposition, 1 août 2022, .

Exposition

2022-08-01 – 2022-08-20

Jacques DELARCHE et Didier BOSSU : Sculpture et Peinture. Jacques exerce pendant 20 ans le métier de graveur sur métaux. Dans son atelier, dans son jardin, sous un appentis en courant d'air naissent de petits assemblages métalliques… qui deviennent des sculptures en mouvement, souvent épurées, toujours poétiques. Didier peint depuis longtemps, c'est depuis six ans qu'il dévoile ses peintures. Peintre figuratif autodidacte. Vernissage le 01/08 à 18h.

