Exposition, 11 juillet 2022, .

Exposition

2022-07-11 – 2022-07-30

EUR Le Japon s’invite à Pierre de Bresse Mangas, Art Japonnais qui va réjouir les amateurs du Japon et de l’univers du manga. Pour les autres, la découverte mérite le détour ! Admirer des Mangaka, des dessins de manga sur planche en bois, des origamis et bien d’autres créations dans un univers plus végétal avec des kokedamas et des mini-jardins. Avec IKI HANA et IKI OTARU (Chalon/Saône) : IKI est une notion esthétique japonaise définissant une sophistication naturelle. Vernissage le 11/07 à 18h.

