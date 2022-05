Exposition, 17 juin 2022, .

Exposition

2022-06-17 – 2022-07-16

EUR 0 Exposition – SEV : Sculpture, Peinture, Dessins Régionaux et Photographie. Mâconnaise d’origine, un brin de fleur, un bonheur…Je suis de celles dont l’étincelle. nEtudiante en dessin publicitaire, pour ensuite entrer dans la vie, dans le monde… compter les secondes et les minutes. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours dessiné, peint et écrit. Jamais en vain… La vie m’a fait prendre des avions, des trains, des bus… J’ai travaillé longtemps dans le commerce, trop longtemps… perdu un long moment la lumière. Mais jamais la couleur. Je continue à illuminer … Dans un souffle, un murmure…

dernière mise à jour : 2022-05-13 par