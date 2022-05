Exposition

2022-06-18 – 2022-07-08 EUR SOIZE : Françoise SALOMON : Peinture. Peintre autodidacte, Françoise, entre Lyon et Savoie, met dans ses œuvres étonnantes toute son énergie, sa force de vie, son imagination débordante. Chaque toile, de belle taille, exprime « un moment de vie », souvent un moment de la vie d'une femme, heureuse, troublée, confiante, désespérée, moment avec l'envie de faire la fête, l'envie de se renfermer, l'envie d'aimer… Vernissage le 18/06 à 18h.

