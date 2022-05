Exposition, 1 juin 2022, .

Exposition

2022-06-01 – 2022-06-30

EUR 0 0 Né en 1953 à Paris, Philippe Hubert est un artiste autodidacte. Il s’adonne dès son adolescence à la peinture et au dessin, activité qui devient rapidement son principal loisir.

Son goût le porte vers des artistes comme Buffet, Picasso, Dali, dont il se met à représenter les oeuvres dans ses propres tableaux (ainsi “Le clown” de Buffet, peint à l’âge de 17 ans).

Le dessin industriel appris durant ses études l’aide à appréhender les lignes et les perspectives.

Peinture et dessin restent un hobby privilégié durant sa vie professionnelle (une à deux œuvres réalisées chaque année), hobby auquel il peut s’adonner à loisir depuis sa retraite.

La plupart de ses réalisations sont des inspirations, des « à la manière de… ».

C’est pourquoi les techniques sont très variées : dessin, feutre, peinture à l’huile ou encore collage.

Né en 1953 à Paris, Philippe Hubert est un artiste autodidacte. Il s’adonne dès son adolescence à la peinture et au dessin, activité qui devient rapidement son principal loisir.

Son goût le porte vers des artistes comme Buffet, Picasso, Dali, dont il se met à représenter les oeuvres dans ses propres tableaux (ainsi “Le clown” de Buffet, peint à l’âge de 17 ans).

Le dessin industriel appris durant ses études l’aide à appréhender les lignes et les perspectives.

Peinture et dessin restent un hobby privilégié durant sa vie professionnelle (une à deux œuvres réalisées chaque année), hobby auquel il peut s’adonner à loisir depuis sa retraite.

La plupart de ses réalisations sont des inspirations, des « à la manière de… ».

C’est pourquoi les techniques sont très variées : dessin, feutre, peinture à l’huile ou encore collage.

Né en 1953 à Paris, Philippe Hubert est un artiste autodidacte. Il s’adonne dès son adolescence à la peinture et au dessin, activité qui devient rapidement son principal loisir.

Son goût le porte vers des artistes comme Buffet, Picasso, Dali, dont il se met à représenter les oeuvres dans ses propres tableaux (ainsi “Le clown” de Buffet, peint à l’âge de 17 ans).

Le dessin industriel appris durant ses études l’aide à appréhender les lignes et les perspectives.

Peinture et dessin restent un hobby privilégié durant sa vie professionnelle (une à deux œuvres réalisées chaque année), hobby auquel il peut s’adonner à loisir depuis sa retraite.

La plupart de ses réalisations sont des inspirations, des « à la manière de… ».

C’est pourquoi les techniques sont très variées : dessin, feutre, peinture à l’huile ou encore collage.

Mediatheque

dernière mise à jour : 2022-05-24 par