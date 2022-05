Exposition

2022-05-06 – 2022-05-29 EUR Les peintres et Artistes de Pierre de Bresse : Peinture Art. Chaque mercredi à la salle Andrée Berry de 17 à 20 heures, un groupe d'amateurs d'art et de peintures se retrouve afin de travailler différentes techniques. Chaque participant explore sa créativité selon ses affinités avec les différents mediums. Les connaissances sont partagées entre tous. Une partie de la séance est consacrée au visionnage de vidéos tutorielles. Tout talent en herbe ou confirmé est bienvenu. Vernissage le 06 à 19h.

