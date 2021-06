Brou-sur-Chantereine Mairie de Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine, Seine-et-Marne Exposition « 2021 année du rail » Mairie de Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine Catégories d’évènement: Brou-sur-Chantereine

le dimanche 19 septembre à Mairie de Brou-sur-Chantereine

**2021 ANNEE DU RAIL** Exposition sur le tracé de la ligne Paris-Strasbourg de 1844 à 1940 ainsi que la naissance de la Cité Cheminote. Réalisée par Mme Prouzet, guide conférencière. Josette Bazard présentera par ailleurs son livre sur la vie dans la Cité Cheminote.

ENTRÉE LIBRE – LIMITE SELON L’EVOLUTION SANITAIRE

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

