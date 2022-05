Exposition : “20 ans de vie commune(s)” Deauville, 2 mai 2022, Deauville.

Exposition : “20 ans de vie commune(s)” Deauville

2022-05-02 – 2023-01-01

Deauville Calvados

Vous ne la connaissez pas ou peu. Et pourtant elle est partout… Depuis 20 ans, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie accompagne le quotidien de ses résidents et visiteurs. Elle œuvre sans relâche, à l’ombre des regards, pour préserver le cadre de vie et l’environnement, offrir une grande diversité de services, garantir des infrastructures de qualité et construire durablement le territoire de demain.

Au travers de quatre cubes photos réalisées par Mathias Depardon, l’exposition itinérante “20 ans de vie commune(s)” offre aujourd’hui un regard nouveau et singulier sur la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Qui est-elle ? Quel est son rôle dans votre quotidien ? Tout autant de réponses à découvrir au fil de cette exposition itinérante de plein air à retrouver à :

– Villerville (parc des Graves) : du 2 mai au 12 juin

– Trouville-sur-Mer (plage) : du 13 juin au 24 juillet

– Saint-Arnoult (entrée de la voie verte) : du 25 juillet au 4 septembre

– Villers-sur-Mer (entrée du Marais) : du lundi 5 septembre au dimanche 16 octobre

– Touques (place de l’église Saint-Pierre) : du 17 octobre au 27 novembre

– Saint-Gatien-des-Bois (parking de l’église) : du 28 novembre au dimanche 1er janvier

Né en 1980 à Nice, Mathias Depardon grandit entre la France, la Belgique et les Etats-Unis. Après des études en journalisme et communication (ISFSC) à Bruxelles, il rejoint brièvement le quotidien belge Le Soir avant de se consacrer au reportage et à la photographie. Mathias Depardon tend vers une approche documentaire qui s’inscrit dans une temporalité favorisant l’immersion au sein de sujets révélant d’importantes questions socio-économiques et politiques.

Vous ne la connaissez pas ou peu. Et pourtant elle est partout… Depuis 20 ans, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie accompagne le quotidien de ses résidents et visiteurs. Elle œuvre sans relâche, à l’ombre des regards, pour préserver le…

Vous ne la connaissez pas ou peu. Et pourtant elle est partout… Depuis 20 ans, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie accompagne le quotidien de ses résidents et visiteurs. Elle œuvre sans relâche, à l’ombre des regards, pour préserver le cadre de vie et l’environnement, offrir une grande diversité de services, garantir des infrastructures de qualité et construire durablement le territoire de demain.

Au travers de quatre cubes photos réalisées par Mathias Depardon, l’exposition itinérante “20 ans de vie commune(s)” offre aujourd’hui un regard nouveau et singulier sur la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. Qui est-elle ? Quel est son rôle dans votre quotidien ? Tout autant de réponses à découvrir au fil de cette exposition itinérante de plein air à retrouver à :

– Villerville (parc des Graves) : du 2 mai au 12 juin

– Trouville-sur-Mer (plage) : du 13 juin au 24 juillet

– Saint-Arnoult (entrée de la voie verte) : du 25 juillet au 4 septembre

– Villers-sur-Mer (entrée du Marais) : du lundi 5 septembre au dimanche 16 octobre

– Touques (place de l’église Saint-Pierre) : du 17 octobre au 27 novembre

– Saint-Gatien-des-Bois (parking de l’église) : du 28 novembre au dimanche 1er janvier

Né en 1980 à Nice, Mathias Depardon grandit entre la France, la Belgique et les Etats-Unis. Après des études en journalisme et communication (ISFSC) à Bruxelles, il rejoint brièvement le quotidien belge Le Soir avant de se consacrer au reportage et à la photographie. Mathias Depardon tend vers une approche documentaire qui s’inscrit dans une temporalité favorisant l’immersion au sein de sujets révélant d’importantes questions socio-économiques et politiques.

Deauville

dernière mise à jour : 2022-05-15 par