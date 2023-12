Exposition 2 regards • œuvres sur papier et céramique Atelier céramique Dorothée Picard / Vert’do Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Exposition 2 regards • œuvres sur papier et céramique Atelier céramique Dorothée Picard / Vert’do Paris, 14 décembre 2023, Paris. Du jeudi 14 décembre 2023 au vendredi 22 décembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Cette exposition met en regard le travail de la céramiste Dorothée Picard et des œuvres sur papier de Anne Rodeno/sweet planet. Par un jeu de matière et de lumière les 2 univers se marient et se répondent. Anne Rodeno travail le papier et ajoute un élément de lumière par la présence de la feuille d’or. De même, Dorothée Picard inscrit la lumière sur ces pièces en y apposant de l’émail ou non. Venez découvrir cette double approche artistique. Atelier céramique Dorothée Picard / Vert’do 12 rue du Texel 75014 Paris Contact : https://www.ateliervertdo.com/ ateliervertdo@gmail.com

