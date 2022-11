EXPOSITION, 1ÈRE DE PICT’ART EXPOS Nalliers Nalliers Catégories d’évènement: Nalliers

Vende Nalliers Les 3 et 4 décembre, de 10 heures à 18 heures – Entrée libre 1ère exposition de l’association Pict’Art Expos avec une dizaine d’artistes peintres aux styles et techniques variés, à la Chapelle de Chevrette (Nalliers) pictartexpos@gmail.com Chevrette Chapelle Nalliers

