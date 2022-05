Exposition : 1e Festival Normand de la Céramique Bagnoles de l’Orne Normandie, 3 juin 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Exposition : 1e Festival Normand de la Céramique Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-06-03 09:30:00 – 2022-06-19 12:30:00

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Le 1e Festival Normand de la Céramique a voulu aborder tous les aspects de la Céramique : céramiques d’hier liées au riche patrimoine normand y compris dans l’habitat mais aussi céramiques d’aujourd’hui, que ce soit dans les arts de la table, la décoration intérieure ou au jardin intégrant les courants artistiques de l’art contemporain, sans oublier la recherche et l’innovation avec les prototypes prêtés par le Centre de Recherches des Arts du Feu de Limoges, la céramique industrielle de haute technologie et les perspectives ouvertes par l’imprimante 3D.

Il présente la richesse et la diversité de la Céramique en Normandie, c’est une proposition de visites, de découvertes de lieux… y compris les plus insolites. 200 céramistes se sont mobilisés, mais aussi des collectivités et des entreprises. Cette manifestation est soutenue par la Région Normandie. Dans le cadre de ce festival, 2 expositions se dérouleront à Bagnoles de l’Orne Normandie :

• dans les Grottes, square Jeanne Léveillé (près du Centre d’Animation et de Congrès) : céramique contemporaine (8 céramistes se sont imprégnés de ce lieu atypique pour développer leur univers artistique).

• au Centre d’Animation et de Congrès, 8 rue Professeur Jacques Louvel : présentation de prototypes en céramique prêtés par le CRAFT de Limoges (Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre).

+33 2 33 37 85 66 http://bagnolesdelorne.com/

Bagnoles de l’Orne Normandie

