Il y a 80 ans, le 13 novembre 1940, les habitants de Lorry-Mardigny et Marieulles-Vezon étaient expulsés par l’occupant allemand vers les départements de la zone libre. En partant, ils se sont tous demandé s’ils reverraient un jour leur village et leur côte. La Commission Patrimoine a souhaité marquer ce souvenir toujours présent dans la mémoire des anciennes familles de la commune par une manifestation qui permettent aux nouveaux habitants de découvrir cette page d’histoire. Ce temps de mémoire s’organisera autour de deux expositions, de conférences et de moments de partage de la mémoire collective.

Entrée libre, port du masque et passe sanitaire obligatoires

Ancienne école de Mardigny 1, Place de l'Amitié, 57420 Lorry-Mardigny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T14:00:00 2021-10-31T18:00:00;2021-11-01T14:00:00 2021-11-01T18:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T18:00:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T18:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T12:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:00:00 2021-11-14T12:00:00

