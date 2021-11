Arette Arette Arette, Pyrénées-Atlantiques Exposition : 1940, combats et résistances. Morts pour la France et prisonniers de guerre du Haut-Béarn Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Exposition : 1940, combats et résistances. Morts pour la France et prisonniers de guerre du Haut-Béarn Arette, 15 novembre 2021, Arette. Exposition : 1940, combats et résistances. Morts pour la France et prisonniers de guerre du Haut-Béarn Salle Barétous Roncal Place de la Mairie Arette

2021-11-15 – 2021-11-28 Salle Barétous Roncal Place de la Mairie

Arette Pyrénées-Atlantiques Arette EUR 0 0 Exposition nationale de l’ONAC complétée par les recherches menées en Haut-Béarn.

Trois axes retenus pour cette exposition : les combats, l’établissement du Régime de Vichy et les premières formes de Résistance. Elle est complétée par les travaux menés par le Pays d’art et d’histoire et ses ateliers de travail pour évoquer les prisonniers et les Morts pour la France de 1940 Exposition nationale de l’ONAC complétée par les recherches menées en Haut-Béarn.

Trois axes retenus pour cette exposition : les combats, l’établissement du Régime de Vichy et les premières formes de Résistance. Elle est complétée par les travaux menés par le Pays d’art et d’histoire et ses ateliers de travail pour évoquer les prisonniers et les Morts pour la France de 1940 Exposition nationale de l’ONAC complétée par les recherches menées en Haut-Béarn.

Trois axes retenus pour cette exposition : les combats, l’établissement du Régime de Vichy et les premières formes de Résistance. Elle est complétée par les travaux menés par le Pays d’art et d’histoire et ses ateliers de travail pour évoquer les prisonniers et les Morts pour la France de 1940 PAH

Salle Barétous Roncal Place de la Mairie Arette

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Salle Barétous Roncal Place de la Mairie Ville Arette lieuville Salle Barétous Roncal Place de la Mairie Arette