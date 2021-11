Exposition “1940 année terrible pour les Archives du Loiret” Archives départementales du Loiret, 21 septembre 2020, Orléans.

Exposition “1940 année terrible pour les Archives du Loiret”

du lundi 21 septembre 2020 au lundi 26 octobre 2020 à Archives départementales du Loiret

Dans le contexte du 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, l’année 2020 marque en particulier le souvenir du bombardement du centre-ville d’Orléans et de l’incendie des Archives du Loiret en juin 1940. **L’exposition revient sur ce temps fort à l’aide de photographies, de cartes postales et de documents écrits.** _Venez découvrir l’histoire de l’ancien couvent des Minimes investi par les Archives départementales en 1913, de sa destruction et de l’action des archivistes qui en a découlé : préservation de certaines séries d’archives, reconstitution de fonds documentaires, enfin réouverture des lieux au public._ _La persévérance des archivistes et l’action publique ont permis aux Archives départementales de retrouver leur vocation au service d’une communauté et d’un patrimoine commun : un lieu de préservation de l’histoire par-delà les vicissitudes des temps, un lieu d’exercice des droits des citoyens._ Entrée libre et gratuite du 19 septembre au 30 octobre de 9h à 17h du lundi au vendredi. Plus d’informations sur la programmation des Archives départementales du Loiret sur [[www.archives-loiret.fr](www.archives-loiret.fr)](www.archives-loiret.fr) et sur la page [Facebook des Archives du Loiret](www.facebook.com/archivesloiret/)

Entrée libre et gratuite

Exposition “1940 année terrible pour les Archives du Loiret”. Visites libres.

Archives départementales du Loiret 6 rue d’Illiers 45000 ORLEANS Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-21T09:00:00 2020-09-21T17:00:00;2020-09-22T09:00:00 2020-09-22T17:00:00;2020-09-23T09:00:00 2020-09-23T17:00:00;2020-09-24T09:00:00 2020-09-24T17:00:00;2020-09-25T09:00:00 2020-09-25T17:00:00;2020-09-28T09:00:00 2020-09-28T17:00:00;2020-09-29T09:00:00 2020-09-29T17:00:00;2020-09-30T09:00:00 2020-09-30T17:00:00;2020-10-05T09:00:00 2020-10-05T17:30:00;2020-10-12T09:00:00 2020-10-12T17:30:00;2020-10-19T09:00:00 2020-10-19T17:30:00;2020-10-26T09:00:00 2020-10-26T17:30:00