Pont-Aven Finistère Pont-Aven Exposition à ciel ouvert de photos réalisées par le photographe L’Œil de Paco, retraçant le savoir-faire qui rend les Palets et Galettes de Pont-Aven Traou Mad® si uniques. Evénement : Le 5 août 2021 : journée sous le signe de l’Art avec la participation inédite du peintre Héol, signant une œuvre collaborative géante. +33 2 98 06 87 90 Exposition à ciel ouvert de photos réalisées par le photographe L’Œil de Paco, retraçant le savoir-faire qui rend les Palets et Galettes de Pont-Aven Traou Mad® si uniques. Evénement : Le 5 août 2021 : journée sous le signe de l’Art avec la participation inédite du peintre Héol, signant une œuvre collaborative géante.

