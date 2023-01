EXPOSITION : 1919-1939 D’UNE GUERRE À L’AUTRE Balaruc-le-Vieux, 12 mars 2023, Balaruc-le-Vieux OT ARCHIPEL DE THAU - SETE Balaruc-le-Vieux.

Le Souvenir Français en partenariat avec la Ville de Balaruc-le-Vieux présente une exposition pour comprendre l’inévitable marche vers la Seconde Guerre mondiale faisant de celle-ci l’héritière directe du premier conflit mondial. Elle dresse un panorama du paysage politique, économique et social et des phases essentielles de la période de l’entre-deux guerres.

Cette exposition rend compte des bouleversements politiques et sociaux qui agitent cette période transitoire : la nouvelle carte de l’Europe de l’après-guerre, l’émancipation des femmes, le pacifisme, la guerre d’Espagne et la montée des fascismes… Elle retrace aussi l’évolution de la société française depuis la reconstruction jusqu’au Front Populaire et présente également le bouillonnement artistique et culturel des « années folles » ainsi que les progrès accomplis pendant deux décennies dans les domaines des sciences et des techniques.

Les 40 panneaux de cette exposition montreront notamment comment les germes du second conflit trouvent leur origine dès la négociation des traités de paix et la redéfinition des rôles politiques des pays européens ainsi que l’opposition entre le pacifisme à tout prix de certains pays et la montée de totalitarismes belliqueux dans d’autres. Le rôle joué par la terrible crise économique qui frappa le monde en 1929 dans la venue de la seconde guerre mondiale sera évoqué.

L’ensemble de cette exposition, outre l’aspect historique incontournable, permettra également de comprendre les mécanismes de la création des conflits, comme ils peuvent l’être de nos jours.

Du dimanche 12 mars au Mercredi 15 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 18h – LE FORUM – 1 rue du Puech – accès par l’avenue de Sète Balaruc-le-Vieux

