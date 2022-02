EXPOSITION 19 CRAC – CABARET, UN PLATEAU PERFORMATIF DE FORME SOLUBLE Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Le temps d'un été, le 19 Crac se transforme en plateau performatif où une exposition « décor » accueillera en son sein une programmation régulière d'événements, d'ateliers et de performances en lien avec le territoire du Pays de Montbéliard. Ces derniers se dérouleront tout l'été dans un esprit collectif, participatif et festif. L'enjeu est d'aborder la création artistique de façon plurielle : les domaines artistiques abordés iront de l'art contemporain aux arts et traditions populaires, de la performance à la danse, des musiques expérimentales à la poésie sonore, afin de créer des frottements, des liens et des contaminations entre ces différentes pratiques. Un temps bouillonnant de rencontres et d'événements, décliné à partir du concept développé par le duo Forme Soluble (Marie L'Hours et Tom Castinel).

