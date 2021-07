Exposition « 1896-2021. Sur les pas de Bois-Colombes. Une balade illustrée à travers le temps » Hôtel de ville, 18 septembre 2021, Bois-Colombes.

Exposition « 1896-2021. Sur les pas de Bois-Colombes. Une balade illustrée à travers le temps »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

**Exposition « Sur les pas de Bois-Colombes. Une balade illustrée à travers le temps » consacrée aux thèmes « apprendre, grandir et vieillir ».** Découvrez ou redécouvrez l’histoire de Bois-Colombes et de ses habitants tout au long de l’année au travers de 6 expositions thématiques proposées à l’occasion des 125 ans de Bois-Colombes. Retraçant l’évolution de la ville à travers la photographie, ces expositions rassemblent des clichés et documents sur divers thèmes. Du 2 septembre à la mi-octobre, une exposition sera plus particulièrement consacrée aux thèmes « apprendre, grandir et vieillir » à Bois-Colombes.

entrée libre.

Hôtel de ville 15 rue Charles-Duflos 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00