Il y a 150 ans, au printemps de 1871, les quartiers populaires parisiens se soulèvent pour s’engager dans une forme inédite de gouvernement démocratique : la Commune de Paris. Cette exposition en présente les temps forts à travers 20 panneaux présentés sur les grilles de la mairie du 11° arrondissement. Cette exposition a été réalisée par le comité d’histoire de la Ville de Paris sous le commissariat scientifique de Roger Martelli, et avec la contribution de l’Association des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871. Il y a 150 ans, au printemps de 1871, les quartiers populaires parisiens se soulèvent pour s’engager dans une forme inédite de gouvernement démocratique : la Commune de Paris. L’expérience est brève et s’achève tragiquement Mais sa mémoire marque en longue durée la double histoire du mouvement ouvrier et de la République. C’est cet événement qu’entend brièvement restituer cette exposition, en étudiant non seulement les étapes du soulèvement et de sa répression, mais aussi les projets novateurs portés par les Communards : une école gratuite, égalité salariale entre les hommes et les femmes, l’amélioration des conditions de travail des ouvriers… Cette exposition est à retrouver en version numérique sur ce lien : https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=7e240f4a32404b1084d951b05d5517c1 Expositions -> Histoire / Civilisations Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum Paris 75011

