Issy-les-Moulineaux Musée français de la carte à jouer Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Exposition : « 1870-1871, l’année terrible » – regards croisés Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Exposition : « 1870-1871, l’année terrible » – regards croisés Musée français de la carte à jouer, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Issy-les-Moulineaux. Exposition : « 1870-1871, l’année terrible » – regards croisés

Musée français de la carte à jouer, le samedi 3 juillet à 18:00

Deux événements majeurs se sont inscrits entre l’été 1870 et l’été 1871 : la guerre contre la Prusse de septembre 1870 à janvier 1871, puis la commune de mars à mai 1871. Paris subit deux sièges successifs et une place de tout premier plan revint au Fort d’Issy, qui commandait la partie la plus faible de l’enceinte de la capitale. L’exposition privilégie la réinsertion de ces temps forts de l’histoire isséenne dans le contexte de l’époque, à travers la peinture, les arts graphiques et la sculpture. Elle permet ainsi de constater que si la Commune est devenue le fait marquant de l’année 1870-71, elle s’est longtemps effacée derrière la guerre franco-prussienne dont elle est une conséquence directe. Les deux événements présentent d’évidents points communs, dont le moindre n’est pas leur échec final. Pour l’artiste se pose alors une question : comment représenter l’issue malheureuse d’un conflit ? Si chacun a répondu avec ses émotions et ses engagements, chaque événement a aussi donné naissance à ses propres images.

Entrée libre dans le casdre du Festival Ludissyme

L’exposition du Musée consacrée à l’année terrible 1870-1871. Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée français de la carte à jouer Adresse 16 rue Auguste Gervais 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux