2022-05-16 – 2022-11-15 Proposée par le Château de Joux.

L’exposition de panneaux “1870-1871 Au pays des Bourbaki. 150 ans de retraite de l’armée de l’Est” retrace l’histoire d’un conflit européen méconnu qui a unifié l’Allemagne, forgé l’identité suisse et fondé la République française. En pleine guerre, alors que l’armée française de l’Est fait retraite vers la Suisse pour y trouver un refuge, elle livre son dernier combat au pied du Château.

Accès inclus dans le billet de la visite du château.

Rendez-vous au Musée de Pontarlier pour y découvrir une collection d’uniformes, d’armes, peintures, gravures… Proposée par le Château de Joux.

