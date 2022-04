EXPOSITION ” 1852-2022 : Les 170 ans de la médaille militaire “

EXPOSITION ” 1852-2022 : Les 170 ans de la médaille militaire “, 30 avril 2022, . EXPOSITION ” 1852-2022 : Les 170 ans de la médaille militaire ”

2022-04-30 – 2022-05-09 Exposition proposée dans le cadre de la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 par la municipalité de Coulonges-sur-l’Autize en partenariat avec la Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire.

Du 30 avril au 9 mai 2022.

Ouverture : Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h, au hall ‘Expo de Coulonges-sur-l’Autize.

Entrée gratuite Exposition dernière mise à jour : 2022-04-26 par

