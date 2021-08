Annemasse Bibliothèque Pierre Goy Annemasse, Haute-Savoie Exposition “18 août 1944 : la Libération d’Annemasse” Bibliothèque Pierre Goy Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Le 18 août 1944 marque l’histoire de la ville. Après plusieurs années en guerre, Annemasse est libérée ! Rentrez dans l’univers des années 1943-44 en vous laissant porter par l’exposition de l’association 39-45 ERRA (Esprit de Résistance en Région Annemassienne). Souvenirs en images. L’exposition, en accès libre à la bibliothèque Pierre goy, retranscrit les faits marquants qui ont eu lieu dans la région annemassienne à cette époque.

Accès libre, pass sanitaire demandé.

Vivez les deux dernières années de la Seconde Guerre mondiale à travers le travail réalisé par l’association 39-45 ERRA. Bibliothèque Pierre Goy 4 place du Clos Fleury, 74100 Annemasse, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annemasse Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

