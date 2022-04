Exposition “1796 l’Assassinat du curé Fauvel” Les Monts d’Andaine, 26 juin 2022, Les Monts d'Andaine.

Exposition “1796 l’Assassinat du curé Fauvel” Salle des associations La Sauvagère Les Monts d’Andaine

2022-06-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-21 18:00:00 18:00:00 Salle des associations La Sauvagère

Les Monts d’Andaine Orne Les Monts d’Andaine

Il s’agit d’une fresque de plus de 20 m de long sur 0.80 de hauteur réalisée à l’aquarelle sur papier marouflé sur support en bois par le plasticien Philippe FATUS. Elle relate d’une manière décalée l’histoire du curé Jean-Denis FAUVEL par une bande de chouans le 23 avril 1796. Des documents et des archives historiques sont présentés afin d’orienter le public ainsi qu’un fascicule écrit par Philippe FATUS contenant une fiction historique sur cet assassinat et le résultat des recherches qu’il a effectuées pour s’imprégner du sujet, permettant aux plus curieux de se plonger dans le contexte historique de l’affaire et d’en connaître les détails.

