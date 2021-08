La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Exposition “1793 : le chemin de Bonaparte, d’Ollioules à La Seyne” La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Exposition “1793 : le chemin de Bonaparte, d’Ollioules à La Seyne” La Seyne-sur-Mer, 18 septembre 2021, La Seyne-sur-Mer. Exposition “1793 : le chemin de Bonaparte, d’Ollioules à La Seyne” 2021-09-18 – 2021-12-11 Maison du Patrimoine 2 rue Denfert Rochereau

La Seyne-sur-Mer Var Cette exposition est proposée par l’association Histoire et Patrimoine seynois. maisondupatrimoine@la-seyne.fr +33 4 94 06 96 45 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Maison du Patrimoine 2 rue Denfert Rochereau Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.10207#5.87935