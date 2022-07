Exposition : 1772, d’un Hôtel de Ville à l’Autre Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

2022-09-16 – 2022-11-26

Marne Châlons-en-Champagne Administration, classicisme, place, perspective : Châlons s’embellit, mais en profondeur la ville se transforme. Cette exposition propose aux Châlonnais de découvrir les plans et figures de cette transformation. +33 3 26 26 94 26 Médiathèque Pompidou – Galerie d’Exposition 68 Rue Léon Bourgeois Châlons-en-Champagne

