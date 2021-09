Cusset Musée de la tour prisonnière Allier, Cusset Exposition « 176 ans après, le passé thermal de Cusset toujours pétillant ! » Musée de la tour prisonnière Cusset Catégories d’évènement: Allier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la tour prisonnière

Un demi-siècle après, les sources de Cusset font encore parler d’elles ! À travers une exposition imagée, mise en place par le Comité de Quartier Cœur de Ville, partez à la découverte de ces sources qui ont habité et rythmé le quotidien des habitants et des curistes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Exposition imagée de les sources de Cusset. Musée de la tour prisonnière 03300 Cusset Cusset Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

