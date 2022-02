EXPOSITION – 15M2 Nancy, 24 février 2022, Nancy.

L’ENSAD Nancy (École nationale supérieure d’art et de design de Nancy), avec

le soutien du ministère de la Culture, de la Métropole du Grand Nancy et de Esch2022, Capitale européenne de la culture, présente l’exposition 15m3, mesures individuelles et luttes contre les pollutions de l’air. 15m3 restitue le travail d’une recherche en design qui porte sur la lutte contre les pollutions de l’air affectant chacun de nous dans notre vie quotidienne.

Le propos développé s’intéresse à la qualité des quinze mètres cube d’air respirés par chaque personne au cours de sa journée. Aussi, la qualité de l!air respiré par des individus pendant une journée type a été mesurée et analysée en tenant compte des lieux, faits, gestes et déplacements. Les observations révèlent la variété des contextes et des manières de vivre permettant d’identifier les caractéristiques de l’air que nous respirons individuellement.

Ainsi, nous pouvons affirmer que, même si l’air est un bien commun, il est singulier pour chacun d’entre nous.

L’enjeu de cette exposition est de sensibiliser les publics aux différentes qualités de l’air.

Pour provoquer une prise de conscience individuelle et collective, des mesures de polluants ont été réalisées grâce à des instruments appelés communément

« micro-capteurs », permettant une appropriation sensible et subjective de la problématique étudiée. Recréer les possibilités dune sensibilité à l’air ouvre une perspective vers une « culture de la qualité de l’air » redonnant à l’air ses qualités poly sensorielles et sa valeur pour le vivant. Elle confère au design un nouveau domaine d’investigation : le « design atmosphérique ». | 15m3 est une initiative du DM-Lab, laboratoire de recherche sur le design des milieux de l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy (Ensad Nancy). Elle s’inscrit dans le cadre des recherches menées depuis quelques années par le DM-Lab sur la relation entre le design et le care |

Galerie S001 à Nancy École nationale d’art 1 place Charles Cartier-Bresson Nancy

