Exposition : “150 ans de vie des Grands Hôtels de Dinard” Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Exposition : “150 ans de vie des Grands Hôtels de Dinard” Dinard, 17 mars 2022, Dinard. Exposition : “150 ans de vie des Grands Hôtels de Dinard” Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

2022-03-17 14:30:00 – 2022-04-24 18:30:00 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Exposition “La Belle Époque des Grands Hôtel et des Élégantes de Dinard” Organisé Association Histoire et Patrimoine. Tarif : 5€ Tous les jours de 14h30 à 18h30. Du 17 mars au 24 avril 2022 – Palais des Arts et du Festival contact@patrimoine-dinard.fr +33 6 76 04 81 58 Exposition “La Belle Époque des Grands Hôtel et des Élégantes de Dinard” Organisé Association Histoire et Patrimoine. Tarif : 5€ Tous les jours de 14h30 à 18h30. Du 17 mars au 24 avril 2022 – Palais des Arts et du Festival Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Ville Dinard lieuville Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Exposition : “150 ans de vie des Grands Hôtels de Dinard” Dinard 2022-03-17 was last modified: by Exposition : “150 ans de vie des Grands Hôtels de Dinard” Dinard Dinard 17 mars 2022 dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine