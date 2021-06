Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Exposition 12 cm Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Exposition 12 cm Hendaye, 4 août 2021-4 août 2021, Hendaye. Exposition 12 cm 2021-08-04 – 2021-08-28 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Jours d’ouverture : mercredi à samedi. Pourquoi 12 cm ? Parce que l’exposition se veut être un échantillon “de petites fenêtres” dont seul le format de 12 x 12 cm est la règle. Avec un nombre de participants sans cesse en augmentation, pour cette 25° édition les artistes travailleront sur différents supports : peinture, sculpture, sérigraphie, vidéo et photographie. Ces œuvres nous parleront du “collectif”, valeur représentative de l’association Begiradak. Jours d’ouverture : mercredi à samedi. Pourquoi 12 cm ? Parce que l’exposition se veut être un échantillon “de petites fenêtres” dont seul le format de 12 x 12 cm est la règle. Avec un nombre de participants sans cesse en augmentation, pour cette 25° édition les artistes travailleront sur différents supports : peinture, sculpture, sérigraphie, vidéo et photographie. Ces œuvres nous parleront du “collectif”, valeur représentative de l’association Begiradak. +33 5 59 48 30 49 Jours d’ouverture : mercredi à samedi. Pourquoi 12 cm ? Parce que l’exposition se veut être un échantillon “de petites fenêtres” dont seul le format de 12 x 12 cm est la règle. Avec un nombre de participants sans cesse en augmentation, pour cette 25° édition les artistes travailleront sur différents supports : peinture, sculpture, sérigraphie, vidéo et photographie. Ces œuvres nous parleront du “collectif”, valeur représentative de l’association Begiradak. Jours d’ouverture : mercredi à samedi. Pourquoi 12 cm ? Parce que l’exposition se veut être un échantillon “de petites fenêtres” dont seul le format de 12 x 12 cm est la règle. Avec un nombre de participants sans cesse en augmentation, pour cette 25° édition les artistes travailleront sur différents supports : peinture, sculpture, sérigraphie, vidéo et photographie. Ces œuvres nous parleront du “collectif”, valeur représentative de l’association Begiradak. Service Culture – Ville d’Hendaye dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer Ville Hendaye lieuville 43.37123#-1.78438