2022-10-29 – 2022-10-30 Rue de l’Escadrille Nouvion-sur-Meuse Ardennes 3 3 EUR Nouvion-sur-Meuse La Biennale Nouvionnaise rassemble une centaine de maquettistes et modélistes, venus de tout le Nord-est de la France. Une dizaine de réseaux ou modules ferroviaires seront présents. Parmi les 190 mètres d’exposition, les maquettes ferroviaires occuperont plus de la moitié de la surface de présentation. Les réalisations présentées vont de la petite locomotive statique, au réseau de 13 mètres de long.Pour cette nouvelle présentation, le P’tit train de l’Est propose un réseau de type Est, tandis que les Cheminots de Chalons nous offre une promenade bucolique dans la Champagne pouilleuse. Avec les modélistes belges, les visiteurs découvriront les chemins de fer de la SNCB. Les Amis des Rotondes de Mohon et Roger Colonval présenteront un large éventail sur les bâtiments, le matériel et l’histoire du dépôt de Mohon.Au total, une dizaine de réseaux ferroviaires se côtoient dans les allées du Gymnase de la rue Normandie Niémen. En flânant dans les allées, remarquez le travail d’orfèvre des exposants, ils exécutent devant les visiteurs des réalisations de grande beauté.Venu du Haut Rhin, le club Modélisme création camion 68, présente pour la première fois dans les Ardennes des engins moteurs au 1/14 ème radiocommandés. Des engins de travaux publics, à la semi-remorque transparente s’évaderont dans les allées pour une farandole mécanique.Expo-train ne rassemble pas que du ferroviaire, une dizaine de stands présenteront toutes sortes de maquettes. Des figurines fantastiques aux navires de croisière, en passant par les legos, playmobiles et autres camions de pompiers ou de cirque, la Biennale Nouvionnaise se veut pluridisciplinaire. Les ateliers de démonstration parsèmeront le parcours des visiteurs. darobinet@orange.fr +33 3 24 58 11 91 Rue de l’Escadrille Nouvion-sur-Meuse

