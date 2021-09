Aix-en-Provence iut carrières sociales Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Exposition 1077-2017 : Architectures d’intérêt public en PACA à l’IUT Carrières Sociales (Aix-en-Provence) iut carrières sociales Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Une quarantaine de réalisations architecturales, urbaines et paysagères en PACA, illustrées et commentées, feront référence aux grandes actions publiques caractéristiques de ces 4 décennies. Particulièrement destinée aux étudiants en IUT carrière sociale / Gestion urbaine d’Aix-Marseile Université (AMU) à Aix-en-Provence

entrée libre

Présentation de l’exposition aux étudiants pendant la période de rentrée scolaire iut carrières sociales 5 bis avenue A. Schweitzer Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

