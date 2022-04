Exposition 103 jours Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Exposition 103 jours Belfort, 1 juin 2022, Belfort. Exposition 103 jours Musée d’Histoire La Citadelle En cour d’Honneur, 90000 Belfort Belfort

2022-06-01 – 2022-07-31 Musée d’Histoire La Citadelle En cour d’Honneur, 90000 Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort EUR Cette exposition s'inscrit dans la double actualité du thème culturel municipal, « La Ville », et du 150e anniversaire du siège de 1870-1871. La guerre de 1870 est un conflit oublié, réintroduit dans les programmes scolaires en 2019. L'objectif de cette exposition est de présenter, vues de Belfort, les étapes du conflit et de rappeler la chronologie, pour que les Belfortains aient une vision claire de cette guerre qui a fait entrer la cité dans l'histoire nationale. Les collections du Musée d'Histoire sur le sujet sont suffisamment abondantes pour permettre d'aborder les étapes du conflit, la mise en place du siège et le devenir de la mémoire de la résistance. Cette dernière partie évoque évidemment la construction du Lion de Bartholdi. La présentation est également l'occasion d'expérimenter une présentation renouvelée des collections de cette période, dans la perspective du réaménagement du Musée d'Histoire. musees@mairie-belfort.fr +33 3 84 54 25 51 https://musees.belfort.fr/

