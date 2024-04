EXPOSITION 100 DE L’ILE DE FRANCE Place Bougainville Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 9 août 2024.

Installé dans un ancien fort construit sous Napoléon III en 1861, le Musée de la Marine de Mindin ouvre ses portes en juillet 1983. Géré par des bénévoles, il a pour mission de partager son intérêt pour le patrimoine maritimie et notamment les chantiers de construction navale de l’estuaire.

Une exposition permanente y présente le France, le Normandie, ou encore la marine royale et nationale.

Exposition temporaire 2024 La grande aventure d’un transatlantique méconnu

Construit aux chantiers de Penhoët à patrtir de 1924, pour le compte de la Compagnie Générale Transatlantique par une main d’œuvre issue pour partie de l’immigration italienne, l’Île de France effectue son voyage inaugural en 1928 sur la ligne le Havre-New-York. Ce n’est ni le plus grand, ni le plus rapide, mais le plus luxueux de l’époque ! Après avoir été réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale qu’il traverse avec héroïsme, il est transformé et effectue son second voyage inaugural en 1949. Participant à des nombreux sauvetages il gagne le surnom de Saint-Bernard des mers. Vendu en 1958, il est démoli en 1959 au Japon, après le tournage d’un film catastrophe.

Billetterie en vente à l’office de tourisme.

Gratuit pour les Journées du Patrimoine. .

Début : 2024-08-09 14:15:00

fin : 2024-08-09 19:15:00

