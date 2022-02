Exposition | 100 ans, tout ce que tu apprendras dans la vie Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition | 100 ans, tout ce que tu apprendras dans la vie Bibliothèque L’Heure joyeuse, 1 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 01 février 2022 au samedi 19 février 2022 :

de 10h00 à 18h00

de 16h00 à 19h00

Venez découvrir les illustrations du livre 100 ans de Heike Faller et Valerio Vidali, paru aux éditions du Seuil et éditions du Sous-sol Dans ce livre, où chaque page représente un âge, se trouve tout ce que l’on apprend au cours d’une vie, de 0 à 99 ans. ​Un ouvrage destiné à toute la famille, à feuilleter dans un sens comme dans l’autre, pour apprendre à grandir et réapprendre à s’émerveiller. Des réflexions sur la vie, l’amour, la mort, l’amitié, la peur, les rêves… Tous les âges de la vie en mots et en images, pour apprendre à grandir et réapprendre à s’émerveiller. En partenariat avec les éditions du Seuil Entrée libre Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin Paris 75005

Contact : 01 80 05 47 60 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr Expo

