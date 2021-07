Stains Place Marcel Pointet Seine-Saint-Denis, Stains Exposition « 100 ans de vie dans la Cité-jardin » Place Marcel Pointet Stains Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Cette année, la cité-jardin fête ses 100 ans ! De 1921 à aujourd’hui, elle a connu de nombreux événements dont des habitants conservent encore la mémoire. Tout au long du parcours street-art, une exposition de photographies dont certaines inédites accompagnées de témoignages d’habitants présente cette riche histoire. Vous pouvez retrouver cette exposition itinérante : Place du colonel Fabien, avenue Paul Vaillant Couturier, place Marcel Pointet et square Fernand Tuil. Exposition itinérante et photographique Place Marcel Pointet 93240 Stains Stains Seine-Saint-Denis

