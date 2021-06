EXPOSITION : 100 ANS DE SPORT Saint-Père-en-Retz, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Saint-Père-en-Retz.

EXPOSITION : 100 ANS DE SPORT 2021-07-05 10:00:00 – 2021-07-19 19:00:00 Route des Carris Quai Vert

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

« Pendant 100 ans, les sports n’ont cessé de se mettre en mouvement pour conquérir de nouveaux temps et de nouveaux espaces. Aux premières régates et au spectacle mondain des courses hippiques ont succédé de grands festivals de gymnastiques, des courses cyclistes essaimant sur tout le département, des combats de boxe, des compétitions régulières de rugby, de football ou de basket…De la survivance de pratiques anciennes à l’apparition de sports nouveaux, partagés et populaires, la période fondatrice allant de 1850 à 1950 est véritablement marquée par l’entrée des sports dans la modernité.

Au travers d’une progression chronologique (le temps de la vélocipédie, l’arrivée des sports collectifs, le sport-spectacle…) et d’éclairages thématiques (les lieux du sport, les associations sportives, le sport féminin…), l’exposition donne des clés de compréhension du présent. Elle montre que l’histoire des sports se conjugue au pluriel : collective bien plus qu’individuelle, elle est faite d’une multitude de petites foulées, de longues passes et de grands buts. »

info@cc-sudestuaire.fr +33 2 40 27 70 12 http://www.cc-sudestuaire.fr/

