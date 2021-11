Exposition « 10 ans de Mendi Zolan » Hendaye, 1 décembre 2021, Hendaye.

Exposition « 10 ans de Mendi Zolan » Salle Mendi Zolan 119, boulevard de la Mer Hendaye

2021-12-01 – 2021-12-18 Salle Mendi Zolan 119, boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Du mercredi au samedi.

L’Espace culturel Mendi Zolan fête ses 10 ans !

Pour cette belle occasion, le service culturel organise une exposition très spéciale…

Vous pourrez y découvrir, entre autres, des photographies des travaux et de l’inauguration du bâtiment, des souvenirs d’événements qui nous ont particulièrement marqués et des témoignages des équipes, artistes et publics qui font vivre notre cher Mendi Zolan depuis une décennie.

+33 5 59 48 30 49

